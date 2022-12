Conte: “Ecco la vera natura di un Governo iniquo e ingiusto che manda al massacro un intero Paese”

AgenPress. Tre mesi fa Giorgia Meloni si è presentata agli italiani dicendosi “pronta” ad aiutare chi è in difficoltà e non riesce più a stringere la cinghia. Poi, una volta occupati i posti di potere, il Governo ha fatto tutt’altro.

L’ultima puntata stamattina quando in Commissione Bilancio, a riflettori spenti, la maggioranza ha bocciato emendamenti che avevamo proposto per dare risposte immediate al ceto medio, ai pensionati e alle famiglie in difficoltà.