Conte al Fatto Quotidiano: “Giorgia Meloni scappa, ma i suoi mettono a repentaglio lo Stato”

“Nordio colleziona un disastro dopo l’altro. O fa finta di non sapere o non sa quello che accade nel suo ministero: non so cosa sia peggio. In entrambi i casi è un atteggiamento pilatesco e inaccettabile. Rimane un dato inoppugnabile: un sottosegretario, per ragioni di ufficio, è venuto in possesso di informazioni riservate, anche se non segrete, che non sono divulgabili e che chiaramente servono a prevenire i disordini nelle carceri e sono utili agli inquirenti per acquisire materiale investigativo. Quelle informazioni le ha passate a un suo compagno di partito, ossia Donzelli, che riveste una carica istituzionale che, a sua volta, imporrebbe massima riservatezza“.