Conferenza migrazioni. Saied: sono la conseguenza del colonialismo. Organizzazioni umanitarie parlano senza fare nulla”

AgenPress – “La migrazione nei secoli passati era da nord verso sud ed era normale purtroppo si tratta di colonialismo anche se possiamo dare un nome diverso a questo fenomeno. Oggi da alcuni decenni vediamo una migrazione da sud verso nord questa migrazione non è forse un risultato dell’altra migrazione che ci fu all’epoca del colonialismo?”. Così il presidente della Repubblica della Tunisia Kais Saied alla Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni chiedendo di “instaurare un fondo monetario internazionale nuovo che possa essere finanziato dai crediti dopo che vengono cancellati, dai soldi rubati, per gettare la base di un nuovo sistema umano, per creare la speranza e il benessere a favore di tutti”.

“Ci sono tante organizzazioni che nello statuto parlano del loro ruolo umanitario, ma purtroppo non hanno fatto nulla e si sono accontentate di fare dichiarazioni che non hanno nessun valore”.

“La schiavitù che assume oggi una forma nuova non può andare avanti, l’umanità può forse accettare” di “tornare a vivere questa nuova forma di schiavitù?”, ha detto ancora ricordando che “la Tunisia l’ha cancellata nel 1847” e che “non potrà mai accettare questa nuova forma di schiavitù, pertanto tutti dobbiamo far fronte a questo fenomeno”.