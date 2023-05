Conferenza episcopale italiana: le celebrazioni liturgiche tornino in in modalità pre-pandemia

- Advertisement -

AgenPress. La presidenza della Cei adegua le norme da adottare per le celebrazioni liturgiche dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo scorso 5 maggio, ha annunciato per il Covid la fine dell’emergenza sanitaria pubblica di interesse internazionale.

Una decisione che, si legge in una lettera ai vescovi, favorisce la ripresa di tutte le attività ecclesiali, liturgiche, pie devozioni, nelle modalità consuete precedenti alla pandemia.

Nel testo si specifica che i vescovi diocesani possono comunque “disporre o suggerire alcune norme prudenziali come l’igienizzazione delle mani prima della distribuzione della Comunione o l’uso della mascherina per la visita ai malati fragili, anziani o immunodepressi”.

“Le attività presso strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali seguiranno – si legge – le norme proprie dei luoghi in cui si svolgono”. Per quanto riguarda le celebrazioni trasmesse in streaming è “opportuno che cessino o quantomeno siano diminuite nel loro numero”.