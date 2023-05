Comunali. Vince il centrodestra. Meloni: risultato che ci incoraggia. Salvini, effetto Schlein

- Advertisement -

AgenPress – Quello delle amministrative è un “risultato che ci incoraggia ad andare avanti e a fare ancora meglio. Voglio fare i miei auguri a tutti i sindaci che sono stati eletti, il governo lo troverete sempre al vostro fianco”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, leader di Fdi, in un videomessaggio in cui commenta i risultati dell’ultima tornata elettorale. “I cittadini sanno fare le loro scelte valutando i programmi e le persone”, sottolinea dopo aver definito “storici” alcuni risultati come quelli di Ancona che dimostrano che “non ci sono roccaforti”.

E di “effetto-Schlein” ha parlato anche Matteo Salvini. “Straordinari risultati per la Lega e il centrodestra in tutta Italia, con storiche vittorie ad Ancona – unico capoluogo regionale al voto, da sempre amministrato dalla sinistra – e Brindisi, trionfo in Toscana con le riconquista di Massa, Pisa e Siena, in attesa dei risultati del primo turno in Sicilia nei quali siamo molto fiduciosi. Non c’è che dire: un ottimo ‘effetto Schlein'”. D’altronde il centrodestra ha strappato la roccaforte rossa di Ancona e avanza in Sicilia.

“La sinistra è brava a spiegare la democrazia negli studi televisivi, meno alle elezioni. La coalizione di centro-destra da 30 anni esprime da Nord a Sud, dalle città ai comuni più piccoli, un buongoverno confermato dalla fiducia dei cittadini. Ripagheremo questa fiducia con l’impegno e la passione di sempre. Il centro destra anche a queste amministrative vince e convince”, dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vice coordinatore nazionale del partito di Silvio Berlusconi.