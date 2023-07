Compensi PS Regione Lazio: Federsanità, battaglia che sosteniamo da molto tempo

- Advertisement -

AgenPress. Federsanità plaude al provvedimento promosso dalla Giunta della Regione Lazio che consente l’immediato incremento dei compensi per i medici di pronto soccorso e la valorizzazione del personale dei dipartimenti di emergenza e urgenza.

“Si tratta di una battaglia che sosteniamo da molto tempo – ha dichiarato Tiziana Frittelli Presidente Nazionale di Federsanità e Dg dell’Ao San Giovanni Addolorata – e che rappresenta un segnale positivo e un passo importante per garantire la continuitá del servizio sanitario, riconoscendo la complessa gestione della presa in carico nei pronto soccorso delle strutture sanitarie.

“Da una rilevazione della Simeu, relativa al 2022, circa 600 medici di emergenza-urgenza hanno scelto di dimettersi dai pronto soccorso. Le cause – ha spiegato la Presidente Frittelli- sono da ricercare negli estenuanti carichi di lavoro e proprio nelle retribuzioni ancora insufficienti per i professionisti che lavorano in prima linea. Il provvedimento di Regione Lazio avrà senz’altro una ricaduta positiva su tutto il sistema della presa in carico.

Per questa ragione auspichiamo che anche in altre regioni vengano fatte scelte a vantaggio dei professionisti con ricadute dirette sul miglioramento della qualità dei servizi erogati”.