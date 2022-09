Commissione ONU, in Ucraina sono stati commessi crimini di guerra ad opera dei soldati russi

AgenPress – La commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite che indaga su presunte violazioni dei diritti umani in Ucraina ha concluso che sono stati commessi crimini di guerra.

Consegnando il suo rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra, la Commissione ha affermato di aver documentato “violazioni, come l’uso illegale di armi esplosive, attacchi indiscriminati, violazioni dell’integrità personale, comprese esecuzioni, torture e maltrattamenti, e rapporti sessuali e violenza di genere” e che “sulla base delle sue indagini sugli eventi nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy, la Commissione internazionale d’inchiesta indipendente sull’Ucraina ha concluso che in Ucraina sono stati commessi crimini di guerra”.

Il presidente della commissione ha detto che la sua squadra è stata “colpita dal gran numero di esecuzioni nelle aree che abbiamo visitato”.

“Per quanto riguarda lo svolgimento delle ostilità, l’uso di armi esplosive con effetti ad ampia area nelle aree popolate è fonte di immensi danni e sofferenze per i civili. Abbiamo osservato in prima persona i danni che le armi esplosive hanno causato a edifici e infrastrutture residenziali, comprese scuole e ospedali. Nella città di Kharkiv, armi esplosive hanno devastato intere aree della città”, si legge nel Rapporto di Erik Møse, presidente della commissione d’inchiesta sull’Ucraina.

“Alcuni degli attacchi su cui abbiamo indagato sono stati effettuati senza distinguere tra civili e combattenti. Ciò includeva alcuni attacchi con munizioni a grappolo o sistemi di lancio multiplo e attacchi aerei nelle aree popolate.

Quanto alle violazioni dell’integrità personale, siamo rimasti colpiti dal gran numero di esecuzioni nelle zone che abbiamo visitato. La Commissione sta attualmente indagando su tali morti in 16 città e insediamenti. Abbiamo ricevuto accuse credibili riguardo a molti altri casi di esecuzioni, che stiamo documentando ulteriormente.

Elementi comuni di tali crimini includono la preventiva detenzione delle vittime, nonché segni visibili di esecuzioni sui corpi, come mani legate dietro la schiena, ferite da arma da fuoco alla testa e gole tagliate.

I testimoni ci hanno fornito resoconti coerenti di maltrattamenti e torture commessi durante la reclusione illegale. Alcune delle vittime hanno riferito che dopo la detenzione iniziale da parte delle forze russe in Ucraina, sono state trasferite nella Federazione Russa e detenute per settimane in carceri. Gli interlocutori hanno descritto percosse, scosse elettriche e nudità forzata, nonché altri tipi di violazioni in tali strutture di detenzione.

Dopo essere state trasferite in detenzione nella Federazione Russa, alcune vittime sono scomparse.

Per quanto riguarda queste quattro aree, abbiamo esaminato due episodi di maltrattamento contro soldati della Federazione Russa da parte delle forze ucraine. Sebbene siano pochi in numero, tali casi continuano ad essere oggetto della nostra attenzione.

Violenza sessuale e di genere

Le indagini sui casi relativi alla violenza sessuale e di genere presentano sfide specifiche. La Commissione ha riscontrato che alcuni soldati della Federazione Russa hanno commesso tali crimini. Questi atti hanno comportato diversi tipi di violazioni dei diritti, tra cui la violenza sessuale, la tortura e il trattamento crudele e disumano. Ci sono esempi di casi in cui i parenti sono stati costretti a testimoniare i crimini. Nei casi che abbiamo indagato, l’età delle vittime di violenze sessuali e di genere variava da quattro a 82 anni.

La Commissione ha documentato casi in cui bambini sono stati violentati, torturati e confinati illegalmente. Anche bambini sono stati uccisi e feriti in attacchi indiscriminati con armi esplosive. L’esposizione a ripetute esplosioni, crimini, sfollamenti forzati e separazione dai membri della famiglia ha profondamente influenzato il loro benessere e la loro salute mentale”.

“La Commissione proseguirà la sua indagine relativa alle quattro regioni menzionate nella risoluzione del maggio 2022 e dedicherà gradualmente più risorse al suo mandato generale nella prima risoluzione, che è sia geograficamente che tematicamente più ampio. Le questioni di interesse includeranno i campi di filtraggio, il presunto trasferimento forzato di persone e le condizioni in cui si presume abbia luogo l’adozione accelerata di bambini.

In questo breve aggiornamento ci siamo concentrati principalmente sulle violazioni dell’integrità personale. A seconda della disponibilità delle prove, la Commissione cercherà di indagare su altri tipi di violazioni, inclusa la distruzione di infrastrutture civili; l’appropriazione o distruzione di risorse economiche; violazioni del diritto all’alimentazione; e la legalità dei cambiamenti nell’amministrazione locale, che possono avere conseguenze di vasta portata. Oltre a formulare raccomandazioni sulla responsabilità penale, la Commissione, coerentemente con il suo approccio incentrato sulla vittima, formulerà raccomandazioni su altre dimensioni della responsabilità, alle quali anche le vittime hanno diritti”.