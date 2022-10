Commissione Europea non commenta parole di Berlusconi su Putin. Terras (Ppe), glorifica un criminale

AgenPress – “Non commentiamo sui differenti politici che vogliono rinnovare contatti con chichessia”. Lo ha detto una portavoce della Commissione europea interpellata nel briefing quotidiano con la stampa sulle dichiarazioni ieri di Silvio Berlusconi circa i rapporti ‘riallacciati’ con Putin.

“Gli stati Ue sono liberi di condurre contatti bilaterali”, ha aggiunto parlando più in generale. “Non c’è alcun bando”: “la priorità dovrebbe essere convenire sulle posizioni Ue per quanto riguarda l’invasione illegittima all’Ucraina”, chiedendo alla Russia “di fermarla immediatamente”.

“E’ ora che il veterano della politica si ritiri per non dire sciocchezze nella sua follia! Glorificare un criminale di guerra è un atto criminale”, scrive, in un tweet, l’eurodeputato del Ppe Riho Terras, ex ministro della Difesa estone e coordinatore del comitato sull’intelligenza artificiale all’Eurocamera.