Commissario Ue contro Musk. Ucraina non è come Tesla senza batterie. Bocciata su twitter proposta di pace

AgenPress – “Non si tratta di scienza missilistica: La Russia ha invaso l’Ucraina! Non c’è Ucraina senza Crimea come non c’è Tesla senza batterie. Invece di fare sondaggi su Twitter, dovremmo tutti concentrarci sull’aiutare l’Ucraina a vincere questa guerra”.

Lo scrive in un tweet il commissario Ue all’Ambiente, il lituano Virginijus Sinkevicius, replicando a Elon Musk dopo che l’imprenditore di origine sudafricane ha pubblicato su Twitter un sondaggio sulle possibili condizioni di pace in Ucraina. E, tra queste, ha inserito la cessione della Crimea ai russi.

Bocciata dagli utenti di Twitter la proposta di pace tra Russia e Ucraina avanzata ieri da Elon Musk e sottoposta a un sondaggio tra i follower. Quasi 2 milioni e 750 mila utenti hanno votato, di questi il 59,1% ha risposto No, il 40,9% Sì. Le condizioni del miliardario fondatore di Tesla prevedevano un nuovo referendum nelle regioni annesse unilateralmente da Mosca ma “sotto la supervisione dell’Onu”, “la Crimea formalmente parte della Russia” e la neutralità dell’Ucraina. Una proposta duramente criticata da Kiev e da molti account, non solo ucraini. Il Cremlino si è invece complimentato per l’iniziativa del magnate.