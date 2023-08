Colpo di stato in Niger. La Francia evacua centinaia di cittadini francesi ed europei

- Advertisement -

AgenPress. La Francia è pronta ad evacuare centinaia di cittadini francesi ed europei dal Niger dopo che i vicini Mali e Burkina Faso hanno dichiarato che qualsiasi intervento esterno per restaurare il governo deposto sarebbe stato visto come una dichiarazione di guerra.

Con il rischio di un’escalation del conflitto, la Spagna ha detto che si stava preparando ad evacuare più di 70 cittadini per via aerea e l’Italia ha detto che avrebbe organizzato un volo di rimpatrio. La Germania ha esortato i suoi cittadini a unirsi ai voli francesi.

I recenti colpi di stato nella regione sono avvenuti in mezzo a un’ondata di sentimenti anti-francesi, con la gente del posto che afferma di volere che l’ex sovrano coloniale smetta di intervenire nei loro affari e chiede invece alleanze con la Russia.

Francia, Stati Uniti, Germania e Italia hanno truppe militari in Niger in missioni di controinsurrezione e di addestramento. Finora non è stato annunciato l’evacuazione delle truppe.