Colpo di stato in Gabon: il gen. Brice Oligui Nguema portato in trionfo da centinaia di soldati

AgenPress – Il generale Brice Oligui Nguema è stato portato in trionfo mercoledì 30 agosto da centinaia di soldati, poche ore dopo il colpo di stato.

Nelle immagini trasmesse dalla televisione statale, il capo della guardia repubblicana del Gabon e la stretta protezione del presidente deposto, Ali Bongo, sono stati allietati dalle grida di “presidente Oligui”.

Secondo la stampa locale, il generale Brice Clothaire Oligui Nguema è considerato molto influente all’interno dell’esercito gabonese. Per due anni aveva guidato la Guardia repubblicana che garantiva la sicurezza di Ali Bongo, e talvolta descritta dalla stampa come la “guardia pretoriana”.

Brice Oligui Nguema è figlio di un ufficiale generale del Gabon e si è unito alla Guardia repubblicana in giovane età. Secondo la stampa locale, ha ricoperto il ruolo di addetto militare presso l’ambasciata del Gabon in Marocco e poi in Senegal. Sarebbe stato anche addestrato presso l’Accademia militare reale di Meknes in Marocco prima di seguire un corso di commando presso il Commando Training Center nella foresta equatoriale del Gabon.

Nel 2018, Brice Oligui Nguema è stato nominato capo della Direzione generale dei servizi speciali (DGSS), il servizio di intelligence della Guardia repubblicana. Pochi mesi dopo, fu promosso capo della Guardia repubblicana e istituì la Sezione Interventi Speciali, che rafforzò.

“Oggi, 30 agosto 2023, noi, forze di difesa e di sicurezza riunite nel Comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni (CTRI), a nome del popolo gabonese e come garanti della protezione delle istituzioni, abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine al regime in vigore”, ha detto un portavoce militare.

Ha anche annunciato l’annullamento delle elezioni generali del 26 agosto, la chiusura di tutte le frontiere fino a nuovo avviso e lo scioglimento di tutte le istituzioni della repubblica.

I risultati elettorali “sono troncati”, ha aggiunto, dichiarandoli nulli.

“La Francia condanna il colpo di stato militare in corso in Gabon”, ha detto mercoledì il portavoce del governo Olivier Véran in una conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.

La Francia “ribadisce la volontà che il risultato delle elezioni, quando sarà conosciuto, sia rispettato”, ha aggiunto.

Nel terzo giorno della Conferenza degli Ambasciatori, il primo ministro francese Elisabeth Borne ha affermato che la Francia segue “con la massima attenzione” gli avvenimenti in corso in Gabon.