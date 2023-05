Colombia. Il presidente Gustavo Petro smentisce il ritrovamento dei 4 bambini dispersi dopo incidente aereo

- Advertisement -

AgenPress – Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha smentito la notizia del ritrovamento dei quattro bambini dispersi che si trovavano a bordo di un aereo precipitato il primo maggio. La notizia del ritrovamento era stata data dallo stesso presidente attraverso un messaggio twitter che adesso ha annunciato di invece di aver cancellato. “Ho deciso di cancellare il messaggio dato che l’informazione datami dall’Istituto per le famiglie (Ibcf) non è stata confermata. Mi dispiace per quanto è successo.”.

Le Forze armate e le comunità indigene proseguono nella ricerca”, ha scritto oggi Petro. I resti del velivolo, con tre cadaveri, erano stati ritrovati lunedì scorso, e le autorità avevano avviato una ricerca in grande stile nutrendo speranze che i piccoli fossero ancora vivi, nonostante fossero trascorsi già 15 giorni.

La priorità, ha assicurato Petro sul suo profilo Twitter, “è ritrovare i bambini”, perché “la loro vita è la cosa più importante”. Numerosi utenti hanno reagito all’incidente provocato dalla cattiva informazione ricevuta dal capo dello Stato. Alcuni raccomandando nei loro tweet a Petro di cambiare il team che cura le sue comunicazioni, altri suggerendo di essere più scrupoloso prima di diffondere simili notizie.