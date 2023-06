Colombia. “Frutta, semi e acqua” hanno salvato i quattro bambini nella foresta pluviale amazzonica

I suoi frutti sono ricchi di grassi e le tribù amazzoniche li usano per fare un olio vegetale, ma i semi di Leslie erano ancora acerbi quando è stata trovata.

“Li teneva in modo che il calore della sua bocca aprisse i semi e potesse dare la polpa ai suoi fratelli più piccoli”, ha raccontato Muñoz. “È così che sono rimasti vivi.”

Da quando i bambini sono stati portati a casa, i giornalisti e gli esperti di sopravvivenza hanno cercato di rispondere a questa domanda: come hanno fatto quattro bambini – il più piccolo solo un neonato – a sopravvivere nel cuore della foresta pluviale amazzonica per così tanto tempo?

Per trovarli ci è voluta una squadra di oltre 130 commando delle forze speciali e alcune delle guide indigene più abili del paese.

Il tratto di giungla in cui sono stati trovati è uno dei più remoti e inospitali della Colombia, dove abbondano animali selvatici come giaguari, anaconde o insetti velenosi, le piogge possono arrivare a dirotto per oltre 15 ore al giorno e la visibilità a volte è limitata a 10 metri a causa alla folta vegetazione.

I bambini non hanno ancora parlato pubblicamente e si stanno riprendendo nell’ospedale militare centrale della Colombia a Bogotà. Giovedì, una dichiarazione dell’ospedale ha affermato che i bambini sono fuori pericolo immediato ma sono ancora considerati ad alto rischio a causa delle malattie infettive che hanno contratto e della grave malnutrizione.

Le tracce della loro sopravvivenza mostrano un’impressionante conoscenza e lungimiranza botanica.

Durante la ricerca, i soccorritori hanno trovato frutti scartati come l’avichure, una pianta selvatica simile al frutto della passione che i bambini mangiavano da soli nella foresta. Lungo le loro impronte sono stati trovati anche semi di milpesos e le autorità colombiane ritengono che Lesly abbia preso il latte artificiale dall’aereo abbandonato per nutrire Cristin, 11 mesi, per alcuni giorni.