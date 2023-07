Colloquio telefonico tra Putin e Ramaphosa. “Ci sono ancora ostacoli alle esportazioni del grano”

- Advertisement -

AgenPress – Vladimir Putin e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa hanno parlato sabato al telefono dell’accordo in scadenza che consente l’esportazione di grano dai porti ucraini nel Mar Nero.

Sebbene le scorte alimentari globali non siano così limitate come lo erano l’anno scorso, i commercianti affermano che i prezzi aumenterebbero se l’accordo sul grano del Mar Nero non fosse rinnovato e Putin ha minacciato di far scadere l’accordo lunedì se le sue richieste non fossero soddisfatte.

Sebbene la Russia abbia rinnovato l’accordo tre volte, si è ripetutamente lamentata del fatto che un accordo separato con le Nazioni Unite per facilitare le spedizioni di fertilizzanti e grano russi, che è stato mediato come parte del pacchetto lo scorso luglio, non ha prodotto risultati.

Sulla chiamata con Ramaphosa, “Putin ha sottolineato che gli obblighi stabiliti nel relativo memorandum Russia-ONU per rimuovere gli ostacoli all’esportazione di cibo e fertilizzanti russi rimangono ancora insoddisfatti”, secondo una lettura del Cremlino.

“Inoltre, l’obiettivo principale dell’accordo, vale a dire la fornitura di grano ai paesi bisognosi, compresi quelli del continente africano, non è stato realizzato”, ha affermato.

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha inviato una lettera a Putin questa settimana delineando una proposta per mantenere vivo l’accordo e cercando di soddisfare un’altra richiesta chiave di Mosca: l’accesso ad alcuni dei meccanismi finanziari internazionali da cui le sanzioni l’hanno escluso.

L’accordo sul grano del Mar Nero è stato mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite nel luglio 2022 dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina e ne ha bloccato i porti, suscitando timori di una carestia globale. I fautori affermano che era vitale per affrontare la fame nel mondo, poiché l’Ucraina è uno dei principali esportatori di grano al mondo.

Putin e Ramaphosa hanno anche concordato di tenere un incontro separato al prossimo vertice BRICS – un incontro di leader di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – per ulteriori discussioni sulle relazioni dirette dei paesi e sulle priorità internazionali, la dichiarazione disse.

Il vertice BRICS è previsto per il 22-24 agosto a Johannesburg, in Sudafrica, ma il Cremlino deve ancora confermare se Putin parteciperà di persona.