Colarossi (M5S Lazio): “Bene annuncio di Conte su giovanile M5S. Investiamo su nuove generazioni”

AgenPress. “Bene l’annuncio del Presidente Giuseppe Conte di dare ai giovani un ruolo di primo piano nella riorganizzazione del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo la necessità di coinvolgere quanto più possibile i ragazzi che si sono distaccati dalla politica, partendo dai loro bisogni e dalle loro aspettative, per superare la disaffezione che li allontana dal voto ma che, cosa ancor più grave, li allontana dalla partecipazione pubblica attiva.

Sono certo che l’evento “Network giovani, officina del futuro”, che si terrà il 16 giugno a Roma e al quale parteciperanno oltre 100 giovani Under 36 da tutta Italia, sia un punto di partenza importante e strategico per dare un nuovo slancio di vitalità al Movimento 5 Stelle, cominciando così ad investire su una generazione che è rimasta ai margini della vita politica del Paese e che invece ha tanto da dare in termini propositivi, di freschezza culturale e di idee innovative”.

Lo dichiara in una nota Marco Colarossi, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Lazio.