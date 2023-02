Codacons denuncia Facile Ristrutturare ad Antitrust

- Advertisement -

AgenPress. Il Codacons ha inviato un esposto all’Antitrust per far luce sulle pratiche messe in atto dalla società Facile Ristrutturare S.p.a., e avvia oggi una azione legale in favore dei cittadini finalizzata alla richiesta del risarcimento dei danni subiti.

Una recente inchiesta del programma “Striscia la notizia” ha evidenziato come alcuni consumatori che hanno usufruito dei servizi resi dalla società di ristrutturazione “Facile Ristrutturare S.p.a.” avrebbero subito comportamenti scorretti, dalla sponsorizzazione di ristrutturazioni con la consulenza di architetti e/o professionisti apparentemente facenti capo alla società, senza però chiarire bene ai consumatori che Facile Ristrutturare spa non assumerebbe in realtà alcuna o quasi alcuna responsabilità per l’operato di questi ultimi. Si utilizzerebbero poi recensioni positive dubbie o sospette; non vi sarebbe alcuna assistenza al cliente su eventuali disservizi o problematiche emerse e si farebbe leva, di contro, su un contratto fortemente sbilanciato in danno del consumatore sotto vari aspetti.

Circostanze che, se confermate, potrebbero far emergere violazioni in termini contrattuali fra le parti nonché in materia di trasparenza pubblicitaria dei messaggi veicolati sui mass media nazionali, anche attraverso l‘ausilio di personaggi di spicco del mondo dello sport, dell’arte e della scienza.

Per tale motivo il Codacons ha inviato una segnalazione all’Antitrust affinché valuti se il comportamento adottato dalla società possa costituire, di fatto, una pratica commerciale scorretta o ingannevole ai sensi degli artt.21 e ss. del Codice del Consumo.