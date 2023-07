Club Affitto Protetto per la Sicurezza dei Proprietari Immobiliari e la Serenità di Tutti

- Advertisement -

Innovazione e impegno sociale nel mercato della locazione immobiliare Italiana, una filosofia che sposa i valori mutualistici

AgenPress. “Siamo lieti di comunicare nella Giornata internazionale della Popolazione che Dea Digital Mutua ha realizzato Club Affitto Protetto per la Tutela dei Proprietari e la Serenità di Tutti. Club Affitto Protetto trae ispirazione dal popolare gioco del Monopoli, nato originariamente con una visione di collaborazione e condivisione.

Come nel gioco antimonopolista di Elizabeth Magie, la nostra vittoria risiede nella promozione di un mercato della locazione immobiliare sicuro per entrambe le parti. Condividiamo l’ambizione di Elizabeth di cambiare il mondo, creando un mercato immobiliare basato sulla protezione, la condivisione e la mutualità” dichiara Paolo Imperitura, direttore marketing del gruppo Dea Digital Mutua.

Club Affitto Protetto è un servizio che protegge le rendite finanziarie dei proprietari di immobili, creando un ambiente in cui la mutualità e la collaborazione sostengono i locatori garantendo la sicurezza dei loro investimenti.

“In club affitto protetto – continua Imperitura- crediamo fermamente nel valore della comunità e dell’impegno sociale. Oltre a garantire il proprietario, per ogni sussidio erogato, ci impegniamo a donare il 2% per sostenere l’Associazione L’Isola di Kos, un’organizzazione dedicata all’educazione e alla formazione delle famiglie.

Questo non solo aiuta a sostenere le loro iniziative, ma riflette anche la nostra filosofia di responsabilità sociale e impegno comunitario.

Il nostro Club -continua Imperitura-, si impegna a fornire sicurezza finanziaria ai proprietari di immobili in affitto e crede nella costruzione di una comunità più unita e più resiliente. E ciò sia per le famiglie sia per i giovani sia per gli anziani ma anche per quanto attiene i negozi e gli uffici.

I proprietari di immobili ad uso locativo che scelgono di aderire al Club Affitto Protetto possono godere di numerosi vantaggi. Questi includono la riduzione del rischio di insolvenza da parte dei conduttori e la garanzia di ricevere il pagamento degli affitti in modo puntuale. Il servizio tutelerà fino a tre contratti di locazione, con un’esposizione complessiva massima fino a € 18.000. Inoltre, Club Affitto Protetto offre un servizio legale in caso di eventuali controversie o problemi durante il periodo di affitto.