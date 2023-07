Cisgiordania. Otto i palestinesi uccisi in un raid israeliano sul campo profughi di Jenin

- Advertisement -

AgenPress – Sono otto le vittime nel raid dell’esercito israeliano nella città e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Altre 27 persone sono rimaste ferite, di cui 7 in modo grave. I feriti sono stati trasportati nel vicino ospedale. Dopo aver bombardato Jenin con oltre 10 attacchi aerei, l’esercito israeliano ha preso d’assalto il campo profughi con veicoli corazzati. Secondo Israele si tratta di “un’operazione contro il terrorismo”, mentre le autorità palestinesi hanno duramente condannato l’assalto, sostenendo che sono stati colpiti semplici civili.

Il campo di Jenin esiste dai primi anni ’50 ed è stato allestito per i palestinesi sfollati durante la guerra del 1948-49, che circondava la creazione di Israele.

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, affermaattualmente ospita circa 14.000 persone, che vivono in un’area di soli 0,42 km quadrati (0,16 miglia quadrate).

Il campo è stato gravemente colpito dalla seconda intifada palestinese, o rivolta. Nell’aprile 2002, le forze israeliane hanno lanciato un’incursione su vasta scala – nota come la battaglia di Jenin – in cui sono stati uccisi almeno 52 militanti e civili palestinesi e 23 soldati israeliani. L’operazione di 10 giorni ha fatto seguito a una campagna di attentati suicidi palestinesi in Israele, molti dei quali hanno coinvolto autori della città.

Nell’ultimo anno, Jenin e il campo hanno assistito a ripetuti raid militari israeliani e i palestinesi locali sono stati collegati a molteplici attacchi a colpi di arma da fuoco contro israeliani.