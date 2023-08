Cisgiordania. Esercito israeliano uccide palestinese a Jenin. “Sgominata cellula legata a Jihad”

- Advertisement -

AgenPress – Nel campo profughi di Jenin nel nord della Cisgiordania, l’esercito israeliano ha arrestato una cellula terroristica affiliata alla Jihad islamica. Un palestinese è stato ucciso in scontri a fuoco. Lo ha fatto sapere – citato dalla Wafa – il ministero della Sanità locale, che ha identificato l’uomo in Mustafa Al-Kastouni (32 anni) “ucciso da proiettili israeliani”.

Le forze di polizia di frontiera israeliane hanno arrestato due sospetti ricercati che erano adiacenti a un edificio. Durante l’arresto, sono stati sparati colpi contro le forze dell’edificio, che hanno immediatamente risposto con fuoco vivo e hanno fatto breccia nell’edificio.

“Durante gli scontri a fuoco” – ha continuato il portavoce – un residente di Jenin ” è stato colpito e ucciso dopo aver sparato alle forze e tentato di fuggire durante il tentativo di arresto”. Le forze di sicurezza israeliane – ha spiegato il portavoce militare – “hanno perquisito l’edificio e hanno individuato una pistola e una dozzina di ordigni esplosivi pronti per l’uso”.

Durante l’uscita dei soldati dal campo profughi c’è stata – ha aggiunto ancora – “una violenta rivolta in cui sono stati lanciati ordigni esplosivi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto”. Il portavoce ha poi sottolineato che “durante l’attività antiterrorismo, un soldato della polizia di frontiera israeliana è stato leggermente ferito da schegge di proiettile. Il soldato è stato evacuato in ospedale per ricevere ulteriori cure mediche”.