Cisgiordania. Due israeliani uccisi in una sparatoria vicino a Huwara. Hamas e Jihad elogiano l’attaccp

Il servizio di ambulanze israeliano afferma che due uomini di età compresa tra circa 30 e 60 anni sono stati dichiarati morti sul posto.

Non era chiaro il motivo per cui gli israeliani si fossero fermati nell’area poiché è nota per essere un’area comune per il terrorismo , ma i media israeliani hanno riferito che si erano fermati per fare manutenzione alla loro auto.

Le prime indagini dell’IDF sull’attacco hanno rivelato che le vittime erano un padre e un figlio. I dipendenti dell’autolavaggio avrebbero allertato il terrorista della presenza di persone di lingua ebraica che si sarebbero avvicinate a piedi alle vittime sparandole da distanza ravvicinata prima di scappare.