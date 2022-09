Cisgiordania. Anp, bambino palestinese di 7 anni muore inseguito dai soldati israeliani

AgenPress – L’ospedale di Beit Jala ha riferito che un bambino palestinese di 7 anni è morto dopo essere caduto da un luogo elevato mentre scappava dai soldati israeliani che lo stavano inseguendo nel villaggio di Toqou, nell’area di Betlemme .

Lo ha riferito l’agenzia Wafa secondo cui soldati israeliani “hanno inseguito gli studenti della scuola nell’area di ‘Khirbet al-Deir’ a Tekoa, mentre tornavano alle loro case e che questo ha portato alla caduta del bambino”.

Il bambino, Rayyan Yaser Suleiman, è stato portato in ospedale dopo che il suo cuore si è fermato e gli sforzi per rianimarlo erano falliti.

Suleiman, si dice, è scappato per la paura dai soldati che hanno inseguito lui e altri studenti dopo aver lasciato la loro scuola facendolo cadere da un luogo alto.

Il padre di Rayyan, Yaser, ha detto che i soldati hanno inseguito suo figlio a casa loro, e poiché suo figlio era così spaventato dai soldati, ha cercato di scappare ma a quanto pare il suo cuore si è fermato ed è morto.

Ha detto di aver messo suo figlio in macchina per portarlo d’urgenza in ospedale, ma è stato fermato dai soldati che hanno controllato suo figlio e quando lo hanno trovato morto, lo hanno lasciato proseguire in ospedale.