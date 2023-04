Cisal, Cesa (UDC): soldi RdC per nuove politiche lavorative

- Advertisement -

AgenPress. «In Parlamento si sta facendo un lavoro impegnativo, serio e di grande concretezza. Non è assolutamente vero che si sta smobilitando la coesione sociale. Il reddito di cittadinanza non ha funzionato, questo governo vuole incentivare il lavoro e i soldi destinati a quella misura verranno impiegati in nuove politiche lavorative. Negli ultimi anni alla Cisal avete fatto un lavoro straordinario. Devo equiparare la Cisal ad altre organizzazioni sindacali.

Attraverso voi voglio ringraziare i vostri delegati presenti sul territorio che sono sempre al servizio della persona. Sono felice di essere qui per testimoniare il ruolo centrale che fornisce il sindacato».

Lo ha detto l’onorevole Lorenzo Cesa, parlamentare dell’Udc, intervenuto al decimo congresso della Cisal in corso a Roma.