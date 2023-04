Cinema in città su grandi schermi: al via l’iniziativa di MiC, David di Donatello e Rai per l’edizione 2023 dei Premi

- Advertisement -

AgenPress. Un’iniziativa promossa da Ministero della Cultura, Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Rai e Cinecittà in collaborazione con Urban Vision per promuovere il grande cinema e i suoi protagonisti. Al via oggi dalle città capofila Roma e Milano (altre saranno comunicate in seguito), attraverso un racconto per immagini dedicato ai David di Donatello proiettato su maxi schermi allestiti nelle piazze, il progetto accompagnerà il pubblico fino alla cerimonia di premiazione della 68esima edizione del prestigioso riconoscimento, attesa il 10 maggio in diretta su Rai1 dagli studi Cinecittà@Lumina con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Matilde Gioli. Al centro della comunicazione, contenuti inediti con i grandi interpreti e le storie dell’evento.

“Le sale sono il cuore pulsante del sistema cinematografico e riportare il pubblico in questi luoghi magici – afferma il Sottosegretario di Stato Lucia Borgonzoni – rientra tra le nostre priorità. Questa iniziativa mirata a proiettare il grande cinema nella quotidianità delle città italiane è una delle azioni che come Ministero della Cultura abbiamo voluto mettere in campo per raggiungere l’obiettivo. Come da tradizione ormai consolidata, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello rappresenta infatti un momento cruciale per il cinema italiano. Con questo progetto, reso possibile grazie a una importante collaborazione, le emozioni che l’appuntamento con i prestigiosi riconoscimenti sa regalare si dilatano nel tempo – spiega – e conquistano la Penisola. Solo il primo passo verso un’estate all’insegna del cinema”.

“Raccontare anche in questo modo la bellezza del nostro cinema – dice l’Amministratore Delegato Rai, Carlo Fuortes – fa pienamente parte della ricerca di nuovi linguaggi e nuove forme di comunicazione da parte del Servizio Pubblico per raggiungere il più vasto numero di appassionati, anche al di là dei media tradizionali. È un linguaggio giovane e, insieme, di immediata comprensione. Per questo, siamo felici di condividere con il Ministero della Cultura, David di Donatello e Urban Vision un progetto che porta il grande cinema nella vita e nelle strade di tutti i giorni, grazie alla tecnologia”.

“Sono molto grata – afferma Piera Detassis, Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello – a Ministero della Cultura, Rai, Cinecittà e Urban Vision per questa nuova iniziativa volta a sostenere e diffondere il Premio David di Donatello. Una comunicazione contemporanea e innovativa per coinvolgere le nuove generazioni e raccontare la bellezza del cinema italiano. Su grandi schermi”.