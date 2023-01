Cinema, Borgonzoni: “Una campagna mai fatta prima per riportare il pubblico in sala”

- Advertisement -

AgenPress. “Le dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella sono per me occasione per anticipare che molto presto saremo in grado di presentare il progetto che stiamo mettendo a punto con il contributo di tutti gli operatori della filiera del cinema e dell’audiovisivo per dare vita a una campagna di promozione mai fatta prima mirata a riportare il pubblico nelle sale”.

Così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni in risposta all’appello lanciato dal sindaco di Firenze Dario Nardella, appreso a mezzo stampa.