- Advertisement -

AgenPress. “Spiace apprendere la notizia della morte di Francesco Nuti, un artista amato dal pubblico che ha saputo dare vita a storie e personaggi molto apprezzati. Come attore ma anche dietro la macchina da presa, Nuti ha dato tantissimo al cinema italiano. E per questo lo ricorderemo per sempre”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, che aggiunge: “Mi stringo al dolore della figlia Ginevra e dei suoi familiari”.