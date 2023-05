Cina. Wenbin: “ci opponiamo alla proposta UE di sanzionare le aziende che vendono alla Russia”

- Advertisement -

AgenPress – “Abbiamo preso atto dei rapporti pertinenti. La Cina è fermamente contraria alle sanzioni illegali o alla giurisdizione a braccio lungo sulla Cina a causa della cooperazione sino-russa”.

Lo ha dichiarato lunedì Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri, durante una regolare conferenza stampa, affermando di opporsi a qualsiasi misura contro il commercio basata sulle sue relazioni con la Russia.

Ciò avviene in risposta alle segnalazioni di sanzioni proposte dall’Unione Europea alle società cinesi per il loro presunto coinvolgimento nel sostenere la macchina da guerra russa.

Il Financial Times ha riferito che sette società cinesi accusate di vendere attrezzature alla Russia che potrebbero essere utilizzate nelle armi erano state elencate in un nuovo pacchetto di sanzioni che sarà discusso dagli Stati membri dell’UE questa settimana, che era stato visto dal FT. L’elenco delle sanzioni richiede l’approvazione unanime dei 27 Stati membri prima di poter essere applicato.

“La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Russia è aperta e franca. Non prende mai di mira terze parti, né tollera alcuna interferenza o coercizione di terze parti”, ha aggiunto Wang, dicendo ai giornalisti che la Cina agirà con fermezza per salvaguardare i propri interessi. .

Un portavoce della presidenza svedese ha rifiutato di commentare prima di una discussione iniziale tra gli ambasciatori dell’UE. Nel frattempo, il consigliere di stato cinese e il ministro degli Esteri stanno intraprendendo una visita europea di una settimana, con tappe in Germania, Francia e Norvegia.

La Cina ha affermato di non aver fornito armi per sostenere la Russia nella sua guerra in Ucraina, e Wang ha ribadito che Pechino detiene una “posizione obiettiva e imparziale” sulla guerra e sostiene i colloqui di pace. Le società di difesa statali cinesi hanno mantenuto rapporti commerciali con società di difesa russe sanzionate nell’ultimo anno.