Cina. Wang Yi, nessun compromesso su Taiwan. Blinken, non sosterremo la sua indipendenza ma “l’unica Cina”

AgenPress – La Cina non farà “alcun compromesso” su Taiwan: lo ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Antony Blinken durante il loro colloquio a Pechino: lo riportano i media statali.

“Su questo tema, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni”, ha detto Wang, come riporta l’emittente statale Cctv, aggiungendo: “Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell’Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti USA-Cina, rispettare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina e opporsi chiaramente all’indipendenza di Taiwan”.

Gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan ma sono “preoccupati per le azioni provocatorie” della Cina nello stretto, ha detto Antony Blinken in una conferenza stampa con il presidente cinese Xi Jinping ribadendo che Washington supporta la politica dell”unica Cina’.