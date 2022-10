Cina. Successo auto elettriche di Musk. Pechino loda la sua idea, Taiwan deve cedere parte del territorio

AgenPress – Il colosso delle auto elettriche ha venduto nel paese 83.000 vetture in settembre, l’8% in più rispetto al mese precedente volando a un nuovo record mensile. Il risultato arriva in un momento critico per Elon Musk e il suo rapporto con la Cina. Dopo aver ricevuto un trattamento speciale dalle autorità cinesi alla fine degli anni 2010, la presa di Tesla sul mercato delle auto elettriche locale è stata intaccata da alcuni produttori cinesi. Negli ultimi giorni i rapporti sembrano essersi riavvicinati con Pechino che ha lodato l’idea di Musk di cedere parte del controllo di Taiwan alla Cina.

“La mia raccomandazione… sarebbe quella di trovare una zona amministrativa speciale per Taiwan che sia ragionevolmente appetibile, probabilmente non renderà tutti felici”, ha detto Musk al Financial Times in un’intervista pubblicata venerdì. “Ed è possibile, e penso, in effetti, che potrebbero avere un accordo più clemente di Hong Kong “.

L’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Qin Gang, ha ringraziato Musk per il suo suggerimento in un tweet sabato, chiedendo “un’unificazione pacifica e un paese, due sistemi”.

Ma il rappresentante di Taiwan negli Stati Uniti, Bi-khim Hsiao, ha scritto : “Taiwan vende molti prodotti, ma la nostra libertà e democrazia non sono in vendita”.

Il Partito Comunista Cinese al potere in Cina vede Taiwan come parte del suo territorio, nonostante non l’abbia mai governata, e ha promesso da tempo di “riunificare” l’isola con la Cina continentale, se necessario con la forza. Taiwan, una democrazia di 23 milioni di persone, si oppone fermamente alle pretese di Pechino sull’isola.

Pechino ha offerto a Taiwan un sistema di governo “un Paese, due sistemi”, simile a Hong Kong, ma che è stato respinto da tutti i principali partiti politici dell’isola e la proposta ha ricevuto scarso sostegno pubblico.

In un briefing del 7 ottobre, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha affermato che “la questione di Taiwan è un affare interno della Cina”.

“La posizione della Cina sulla soluzione della questione taiwanese è coerente e chiara. Rimaniamo impegnati nel principio di base della riunificazione pacifica e ‘un paese, due sistemi’”, ha affermato. “Allo stesso tempo, sconfiggeremo risolutamente i tentativi di perseguire l’agenda separatista dell'”indipendenza di Taiwan”, respingeremo le interferenze di forze esterne e salvaguarderemo la nostra sovranità e integrità territoriale”.