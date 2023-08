Cina. Soldati pronti a sacrificare le loro vite in una potenziale invasione di Taiwan

- Advertisement -

AgenPress – La Cina ha pubblicato un nuovo documentario sui preparativi dell’esercito per attaccare Taiwan , mostrando soldati che si impegnano a rinunciare alla propria vita se necessario, mentre Pechino continua a intensificare la sua retorica contro l’isola autogovernata.

“Chasing Dreams”, una serie in otto parti trasmessa dall’emittente statale CCTV la scorsa settimana per celebrare il 96° anniversario dell’Esercito popolare di liberazione (PLA), presenta esercitazioni militari e testimonianze di dozzine di soldati, molti dei quali esprimono la loro volontà di morire in un potenziale attacco contro Taiwan.

La Cina rivendica Taiwan, una democrazia autogovernata, come proprio territorio, da conquistare con la forza se necessario.

I media statali e l’EPL pubblicano spesso materiale propagandistico e video di esercitazioni militari. Servono ad alimentare il crescente nazionalismo cinese e mostrare fiducia militare nei confronti di Taiwan e, implicitamente, dei suoi legami con gli Stati Uniti. Sebbene gli Stati Uniti non riconoscano Taiwan come un paese sovrano, si sono impegnati ad aiutare l’isola a difendersi in caso di invasione.

Il mese scorso, la Casa Bianca ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da 345 milioni di dollari per Taiwan. La mossa, che secondo gli esperti ha tratto insegnamenti dall’assistenza militare statunitense all’Ucraina , è stata criticata da Pechino.

Il documentario “Chasing Dreams” mostrava, tra le altre cose, le esercitazioni della “spada congiunta” del PLA, che simulavano colpi di precisione contro Taiwan. Le esercitazioni sono state intraprese nell’isola autogovernata ad aprile dopo una visita negli Stati Uniti del presidente taiwanese, Tsai Ing-wen .

Tra le parti più drammatiche del programma ci sono le promesse dei soldati dell’EPL di varie divisioni a rinunciare alla propria vita in un potenziale attacco a Taiwan.

“Se scoppiasse la guerra e le condizioni fossero troppo difficili per rimuovere in sicurezza le mine navali in un vero combattimento, useremmo i nostri stessi corpi per liberare un percorso sicuro per le nostre forze [di sbarco]”, ha detto Zuo Feng, un sommozzatore della marina dell’EPL unità dragamine.

Li Peng, un pilota dello squadrone Wang Hai sotto l’aeronautica dell’EPL, ha fatto eco alla dichiarazione, dicendo che il suo “aereo da combattimento sarebbe l’ultimo missile che si lancia contro il nemico se, in una vera battaglia, avessi esaurito tutte le mie munizioni”.

Fan Lizhong, comandante di un’unità di tattiche speciali, ha affermato nella docuserie che mentre perdere compagni è stato doloroso, ha dovuto mantenere la calma per rispondere alle emergenze ed essere sempre pronto a combattere.

Il documentario presenta anche Shandong, una delle tre portaerei cinesi, che naviga in formazione con diverse altre navi da guerra.

Il PLA ha ripetutamente inviato lo Shandong nello Stretto di Taiwan negli ultimi mesi come una minaccia per Taiwan. I jet dell’EPL hanno anche attraversato la linea mediana dello stretto – una zona di demarcazione informale tra Cina e Taiwan – relativamente spesso negli ultimi due anni, soprattutto in reazione agli scambi tra Taiwan e gli Stati Uniti che hanno fatto arrabbiare Pechino.