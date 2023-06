Cina. Ministro esteri replica a Biden che accusa Xi Jinping di essere un dittatore. “Provocazione politica”

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero degli Esteri cinese ha accusato il presidente degli Stati Uniti di “provocazione politica” dopo che Joe Biden ha definito Xi Jinping un “dittatore”.

I commenti “hanno gravemente violato la dignità politica della Cina”, ha detto mercoledì il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning.

Biden ha fatto le osservazioni il giorno dopo che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha incontrato Xi in un viaggio in Cina che aveva lo scopo di allentare le tensioni tra i due paesi. Ha anche detto che Xi era imbarazzato quando un pallone cinese è stato fatto volare fuori rotta sopra gli Stati Uniti all’inizio di quest’anno.

“Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho abbattuto quel pallone con dentro due vagoni pieni di equipaggiamento da spia era che non sapeva che fosse lì”, ha detto Biden durante una raccolta fondi in California martedì.

“Questo è un grande imbarazzo per i dittatori. Quando non sapevano cosa fosse successo. Non doveva andare dov’era. È andato fuori rotta”, ha aggiunto Biden.

Un sospetto pallone spia cinese ha sorvolato lo spazio aereo statunitense a febbraio. Quell’incidente e gli scambi di visite di funzionari statunitensi e taiwanesi hanno recentemente amplificato le tensioni USA-Cina.

A marzo, Xi si è assicurato un terzo mandato senza precedenti come presidente, rendendolo il leader più potente della Cina dai tempi di Mao Zedong. Biden ha anche affermato che la Cina “ha reali difficoltà economiche”.

L’economia cinese è inciampata a maggio con la produzione industriale e la crescita delle vendite al dettaglio mancanti delle previsioni, aumentando le aspettative secondo cui Pechino dovrà fare di più per sostenere una traballante ripresa post-pandemia.

La Banca mondiale all’inizio di questo mese ha previsto una crescita degli Stati Uniti per il 2023 all’1,1%, più del doppio della previsione dello 0,5% a gennaio, mentre la crescita della Cina dovrebbe salire al 5,6%, rispetto a una previsione del 4,3% a gennaio.

Blinken e Xi hanno concordato nel loro incontro di lunedì di stabilizzare l’intensa rivalità tra Washington e Pechino in modo che non si trasformi in conflitto, ma non sono riusciti a produrre alcuna svolta durante una rara visita in Cina del segretario di stato.

Hanno concordato di continuare l’impegno diplomatico con ulteriori visite di funzionari statunitensi nelle prossime settimane e mesi. Biden ha detto più tardi martedì che l’inviato statunitense per il clima, John Kerry, potrebbe presto andare in Cina.

Biden ha detto lunedì che pensava che le relazioni tra i due paesi fossero sulla buona strada e ha indicato che durante il viaggio di Blinken sono stati compiuti progressi.

Biden ha detto martedì che Xi era preoccupato per il cosiddetto gruppo di sicurezza strategica Quad, che comprende Giappone, Australia, India e Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato di aver precedentemente detto a Xi che gli Stati Uniti non stavano cercando di circondare la Cina con il Quad.

“Mi ha chiamato e mi ha detto di non farlo perché lo stava mettendo in difficoltà”.