Cina. La polizia reprime le proteste contro il covid. “Xi Jinping, dimettiti”

Anche una piccola protesta nella città meridionale di Hangzhou lunedì notte è stata rapidamente interrotta con persone arrestate rapidamente.

Soprannominata la “rivoluzione A4” per i fogli di carta bianchi che le persone hanno tenuto in alto, il diffuso dissenso è tanto più sorprendente per la sua posizione. Gli atti aperti di sfida non sono comuni nella Cina continentale; almeno non lo sono più da quando un movimento pro-democrazia del 1989 si concluse con violente repressioni, inclusa quella a Pechino dove centinaia, se non migliaia, furono uccise dall’Esercito popolare di liberazione.

A Hong Kong decine di manifestanti si sono radunati nel centro della città e nel campus dell’Università cinese di Hong Kong, in segno di solidarietà con i manifestanti nella Cina continentale.

Molti si sono riuniti anche fuori dalle ambasciate cinesi nelle principali città del mondo come Londra, Parigi e Tokyo, e dalle università negli Stati Uniti e in Europa.

Un esperto ha suggerito che è improbabile che le proteste locali si plachino presto, affermando che potrebbero “fluire e rifluire” perché le persone “non venivano chiamate in piazza in modo controllato… si spostano tra i social media e la strada”.