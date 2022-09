Cina. Incendio in un ristorante nella città di Changchun, provincia di Jilin. 17 morti e 3 feriti

AgenPress – Un incendio in un ristorante nel nord-est della Cina mercoledì causando la morte di 17 persone e il ferimento di altre tre.

L’incendio è scoppiato alle 12:40 in un ristorante della città di Changchun, nella provincia di Jilin. Lo ha affermato il governo locale in una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma di social media Weibo.

“I feriti sono stati portati in ospedale per cure mentre si svolgono le cure postume per le vittime”.

Le autorità hanno detto che la causa dell’incidente è sotto inchiesta. Le autorità provinciali e cittadine hanno anche istituito un centro di comando per le operazioni di soccorso con i feriti subito portati in ospedale.

A partire dalle 15, i lavori di ricerca sono terminati e il responsabile del ristorante è stato trattenuto per accertamenti, mentre sono state avviate le indagini per far luce sulla vicenda. Episodi del genere in Cina sono piuttosto frequenti a causa delle carenze delle regole sulla sicurezza.

A luglio del 2021, ad esempio, un violento incendio in un magazzino, sempre nel Jilin, provocò la morte di 15 persone e il ferimento di altre 25. A giugno dello stesso anno, le fiamme improvvise divampate in una scuola di arti marziali dell’Henan uccisero 18 persone, in prevalenza ragazzi: anche in questo caso, le indagini fecero emergere la carenza degli standard sulla sicurezza.