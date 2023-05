Cina. Il G7 ci diffama. Non sottovaluti nostra determinazione su Taiwan. E’ un affare del popolo cinene

- Advertisement -

AgenPress – “La soluzione della questione è un affare del popolo cinese e dovrebbe essere decisa solo dal popolo cinese”, si legge in una nota diffusa in tarda serata dal ministero degli Esteri di Pechino, in risposta al comunicato dei leader delle sette grandi economie più sviluppate che hanno riaffermato l’importanza della pace e della stabilità nello Stretto di Taiwan. “Il G7 sostiene la pace attraverso lo Stretto di Taiwan, ma non menziona mai la sua opposizione all’indipendenza di Taiwan”, continua la nota avvertendo il G7 a non sottovalutare la sua determinazione nella difesa della sovranità nazionale sul dossier Taiwan, ed esprimendo “forte insoddisfazione” e “ferma opposizione” contro il G7 di Hiroshima, i cui leader hanno ribadito nel comunicato finale la richiesta di risolvere pacificamente tutte le questioni legate a Taiwan ed espresso preoccupazione per la situazione nei mari Cinesi orientale e meridionale, dove Pechino ha una postura assertiva.

“Incurante delle serie preoccupazioni della Cina, il G7 ha insistito nel manipolare le questioni relative a Taiwan, diffamando e attaccando la Cina e interferendo in modo grossolano nei suoi affari interni”.