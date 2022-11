Cina. Il cancelliere Scholz ricevuto da Xi Jinping. Sul tavolo il rafforzamento della cooperazione economica

Olaf Scholz ha chiesto Xi Jinping di usare “la sua influenza sulla Russia” per porre fine alla “guerra di aggressione” ai danni dell’Ucraina. “Ho detto al presidente cinese che è importante che la Cina usi la sua influenza sulla Russia”, ha affermato Scholz. “Questo riguarda la necessità di rispettare i principi della Carta dell’Onu che tutti abbiamo sottoscritto. Si tratta di principi come quello della sovranità e dell’integrità territoriale, importanti anche per la Cina”, ha osservato il cancelliere.