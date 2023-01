Cina. Gasparri (FI), deve pagare per le sue responsabilità. E’ un’autentica bomba biologica, minaccia per il pianeta

- Advertisement -

AgenPress – La Cina non solo si dovrebbe scusare invece di protestare, ma dovrebbe risarcire tutti gli Stati del mondo per i danni che ha causato. Ora l’emergenza Covid si ripropone in Cina perché in quel paese hanno adottato vaccini inadeguati, perché hanno sbagliato qualsiasi intervento e qualsiasi approccio al tema. Non credo che dietro questa situazione ci sia un complotto mondiale, come qualche mente confusa sostiene. Ma penso che l’irresponsabilità dei cinesi dovrebbe portare a durissime sanzioni nei confronti della dittatura comunista, che danneggia il mondo e opprime il proprio popolo.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. E’ “temeraria e provocatoria l’ira cinese per le misure di controllo in materia di Covid che sono state decise da tanti Paesi occidentali. I cinesi sono all’origine di questa tragedia che ha devastato il mondo. La loro incapacità di gestire le politiche sanitarie e la loro irresponsabilità nel far proliferare focolai di infezione ha causato all’intero pianeta danni giganteschi, con una quantità infinita di vittime e costi incommensurabili”.

“La Cina non si deve lamentare, deve pagare per le proprie responsabilità. La Cina è un’autentica bomba biologica, come ha detto il professore Bassetti, ed è una minaccia per l’intero pianeta. La nomenclatura cinese dovrebbe essere processata, non vezzeggiata o ascoltata”.