Cina. Covid. Le autorità si rifiutano di fornire dati sulle cremazioni oscurando indicatori chiave

- Advertisement -

AgenPress – La Cina non ha rilasciato dati sul numero di cremazioni avvenute nel Paese alla fine del 2022, oscurando un indicatore chiave che avrebbe potuto far luce sull’impatto dell’ondata di contagi da Covid-19 che stava investendo il Paese in quel momento .

Il numero nazionale di cremazioni è stato omesso dai recenti dati del Ministero degli Affari Civili cinese, che tiene traccia di una serie di indicatori sociali nei rapporti trimestrali.

Una revisione dei dati ministeriali degli ultimi 10 anni mostra che la cifra annuale delle cremazioni è stata costantemente inclusa nel rapporto sui dati del quarto trimestre, fino ad ora.

L’omissione sottolinea la mancanza di dati completi sulle vittime durante l’epidemia di massa di Covid-19 nel paese, iniziata alla fine dello scorso anno dopo che le autorità hanno improvvisamente revocato i severi controlli pandemici , consentendo di fatto al virus di dilaniare la sua popolazione di 1,4 miliardi.

Gli esperti hanno affermato che i dati ufficiali del paese sui decessi probabilmente sottostimano in modo significativo il numero di persone che hanno ceduto al virus durante quel periodo, che da allora i funzionari cinesi hanno rivendicato come parte della loro ” vittoria importante e decisiva” sulla pandemia.

In realtà, l’epidemia ha travolto i crematori, gli ospedali affollati e ha lasciato le persone in cerca di medicinali scarsi, esponendo la mancanza di preparazione del governo per la sua politica di inversione di marcia, che ha seguito l’aumento dei costi economici e le proteste pubbliche senza precedenti contro i suoi controlli di vasta portata.

I dati sulle cremazioni sono importanti perché potrebbero “fornire informazioni relativamente accurate sulle morti in eccesso”, secondo Yanzhong Huang, membro anziano per la salute globale presso il Council on Foreign Relations di New York.

Confrontare il numero di cremazioni di questo periodo con gli anni precedenti avrebbe potuto consentire ai ricercatori di calcolare tali “morti in eccesso”, indicando quante persone potrebbero essere morte di Covid.

“Poiché questi dati non sono inclusi, segnala che il numero di morti in eccesso potrebbe essere significativo”, ha detto Huang.

Il ministero degli Affari civili non ha risposto a una richiesta della CNN di commentare l’omissione.

Sin dai primi giorni della pandemia, i funzionari cinesi hanno affermato un basso tasso di mortalità paragonabile ad altri posti nel mondo, che hanno sostenuto ha dimostrato il successo dell’approccio della Cina al Covid-19. Mentre il resto del mondo è stato colpito dal Covid prima dell’avvento dei vaccini, gli stretti controlli alle frontiere della Cina hanno tenuto a bada il virus in gran parte dopo il suo focolaio iniziale nella città cinese di Wuhan, fino a quando varianti più trasmissibili hanno reso quella politica sempre più insostenibile e dannosa . A febbraio, mentre l’ondata invernale si stava esaurendo, il principale organo decisionale del Partito Comunista al potere in Cina ha affermato che la sua gestione del virus aveva “creato un miracolo nella storia umana” poiché aveva “superato con successo una pandemia”. Huang ha affermato che “qualsiasi informazione che contraddica tale conclusione renderebbe quella narrazione ufficiale incoerente”, aggiungendo che ciò non è di buon auspicio per il futuro rilascio di informazioni accurate, inclusi i dati sulla cremazione. La Cina ha affrontato critiche sulla trasparenza dei suoi dati durante la pandemia, incluso il modo in cui conta i decessi per Covid-19. Ci sono stati circa 121.237 decessi segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dalla Cina dall’inizio dell’epidemia nel 2020, secondo il sito web dell’agenzia sanitaria globale, con la stragrande maggioranza dalla fine del 2022 e all’inizio di quest’anno. Non è chiaro se la Cina abbia intenzione di rilasciare i dati nazionali sulle cremazioni in un secondo momento. Anche diversi altri indicatori, compresi quelli relativi alle strutture dei servizi sociali come il benessere dei bambini, sono stati eliminati dal rapporto del quarto trimestre, rispetto ai precedenti rapporti degli ultimi anni. Un collegamento all’ultima versione trimestrale, disponibile all’inizio di questa settimana sulla pagina del ministero che elenca i suoi rapporti trimestrali, non era più visibile da venerdì pomeriggio, sebbene il rapporto fosse ancora accessibile altrove sul suo sito web.