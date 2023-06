Cina. Blinken incontrerà a Pechino il presidente Xi Jinping. Wang Yi: su Taiwan non ci sarà alcun compromesso

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken oggi incontrerà il presidente cinese Xi Jinping.

Blinken è il funzionario statunitense di più alto livello a visitare la Cina da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica e il primo segretario di stato a compiere il viaggio in cinque anni. La sua visita dovrebbe inaugurare un nuovo ciclo di visite di alti funzionari statunitensi e cinesi, che potrebbe includere un incontro tra Xi e Biden nei prossimi mesi.

Antony Blinken ha tenuto lunedì un secondo e ultimo giorno di incontri critici con alti funzionari cinesi, poiché le due parti hanno espresso la volontà di parlare ma hanno mostrato poca inclinazione a piegarsi su posizioni irrigidite che hanno fatto salire le tensioni.

Blinken ha incontrato il massimo diplomatico cinese Wang Yi per circa tre ore, secondo un funzionario statunitense.

L’incontro ha tuttavia sottolineato le profonde sfide nel superare la sfiducia e l’attrito che hanno caratterizzato la relazione.

Ripetendo la tipica retorica di Pechino, Wang ha incolpato la “percezione errata” della Cina da parte di Washington come la “causa principale” del declino delle relazioni tra le due parti e ha chiesto agli Stati Uniti di smettere di “sopprimere” lo sviluppo tecnologico della Cina e di esaltare la “minaccia cinese”, secondo una lettura dall’emittente statale cinese CCTV.

“Dobbiamo invertire la spirale discendente delle relazioni Cina-USA, promuovere un ritorno a un percorso sano e stabile e trovare insieme il modo giusto per far coesistere Cina e Stati Uniti nella nuova era”, ha affermato Wang, aggiungendo che La visita di Blinken è arrivata in “un momento critico nelle relazioni USA-Cina, in cui è necessario fare una scelta tra dialogo o confronto, cooperazione o conflitto”.

Wang ha anche ribadito che Taiwan è uno degli “interessi fondamentali” della Cina, sul quale “non ha spazio per compromessi o cedimenti”. L’isola democratica autogovernata, che il Partito Comunista al potere in Cina rivendica ma non ha mai controllato, è sempre più diventata un altro punto critico nelle relazioni USA-Cina.

La Cina non farà “alcun compromesso” su Taiwan, ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Blinken. “Su questo tema, la Cina non ha spazio per compromessi o concessioni”, ha detto Wang, come riporta l’emittente statale Cctv, aggiungendo: “Gli Stati Uniti devono aderire veramente al principio dell’Unica Cina confermato nei tre comunicati congiunti USA-Cina, rispettare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina e opporsi chiaramente all’indipendenza di Taiwan”.

Durante l’incontro, Blinken ha sottolineato la necessità che i paesi gestiscano “responsabilmente” la concorrenza attraverso “canali di comunicazione aperti” per garantire che “non si trasformi in conflitto”, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller in una dichiarazione.

Gli Stati Uniti continuerebbero a usare la loro diplomazia per “difendere gli interessi e i valori del popolo americano”, ha affermato Blinken, secondo la dichiarazione, che ha descritto i colloqui come “franchi e produttivi” e ha affermato che includevano la discussione di una potenziale cooperazione su sfide transnazionali condivise.

Il Ministero degli Affari Esteri cinese ha scritto in un comunicato che “Wang Yi ha affermato che il viaggio del Segretario di Stato a Pechino coincide con un momento critico nelle relazioni Cina-USA, ed è necessario fare una scelta tra dialogo o confronto, cooperazione o conflitto ” e ha accusato “l’errata percezione della Cina da parte degli Stati Uniti, che porta a politiche errate nei confronti della Cina” per l’attuale “punto basso” nelle relazioni. Ha affermato che gli Stati Uniti hanno la responsabilità di fermare “il declino vertiginoso delle relazioni Cina-USA per riportarlo su un binario sano e stabile”. Il Dipartimento di Stato ha affermato che Blinken “ha sottolineato l’importanza di gestire responsabilmente la concorrenza tra Stati Uniti e RPC attraverso canali di comunicazione aperti per garantire che la concorrenza non si trasformi in conflitto”. Nel primo round di colloqui di domenica, Blinken ha incontrato per quasi sei ore il ministro degli Esteri cinese Qin Gang, dopodiché entrambi i paesi hanno dichiarato di aver accettato di continuare le discussioni ad alto livello. Tuttavia, non c’era alcun segno che nessuno dei problemi più litigiosi tra loro fosse più vicino alla risoluzione. Entrambe le parti hanno affermato che Qin aveva accettato l’invito di Blinken a visitare Washington, ma Pechino ha chiarito che “la relazione Cina-USA è al punto più basso dalla sua costituzione”. Questo sentimento è ampiamente condiviso dai funzionari statunitensi.