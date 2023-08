Cina. A partire dal 2 settembre sarà vietato ai minorenni l’uso di Internet tra le 22 e le sei del mattino

- Advertisement -

AgenPress – Ai bambini e agli adolescenti cinesi sarà impedito l’accesso a Internet di notte e l’uso del loro smartphone sarà limitato in base alle nuove regole svelate mercoledì volte a combattere la dipendenza da Internet.

In base alle restrizioni, che entreranno in vigore il 2 settembre a seguito di una consultazione pubblica, a chiunque abbia meno di 18 anni sarà vietato l’accesso a Internet con un dispositivo mobile tra le 22:00 e le 6:00.

Verrà inoltre imposto un sistema a più livelli per la gestione del tempo di utilizzo dello smartphone, che va da un massimo di 40 minuti al giorno per i minori di otto anni a due ore per i giovani di 16 e 17 anni.

Le nuove regole, proposte dalla Cyberspace Administration of China (CAC), sono tra le più rigorose al mondo. Tuttavia, i genitori potranno aggirarli se lo desiderano.

Il CAC ha affermato che le regole “migliorerebbero il ruolo positivo di Internet, creerebbero un ambiente di rete favorevole, preverrebbero e interverrebbero nei problemi di dipendenza da Internet dei minori e guiderebbero i minori a formare buone abitudini di utilizzo di Internet”.

Le misure si baserebbero sugli sforzi esistenti per rafforzare la protezione online dei minori, ha aggiunto, anche “arricchendo i contenuti adatti all’età” e riducendo “l’influenza delle cattive informazioni”.

Negli ultimi anni le autorità di Pechino hanno perseguito una regolamentazione espansiva del settore tecnologico domestico, in parte a causa delle preoccupazioni per il rischio posto ai giovani dalla tecnologia digitale.

Nel 2021, la Cina ha limitato la quantità di tempo di gioco per i bambini con l’obiettivo dichiarato di combattere la dipendenza e ha congelato le approvazioni di nuovi giochi per nove mesi, martellando i profitti di molte aziende tra cui il titano del settore Tencent.

E la decisione di mercoledì suggerisce che la repressione normativa di Pechino sui giganti della tecnologia domestica continua.

Le azioni di molte delle principali società Internet cinesi sono diminuite mercoledì dopo l’annuncio del CAC, con le azioni quotate a Hong Kong di Tencent in calo del 3,0%.

Nel frattempo, il colosso della ricerca web, dell’intelligenza artificiale e dei servizi online Baidu ha visto le sue azioni scendere del 3,75% durante le negoziazioni a Hong Kong.