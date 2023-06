Chi è il capo della brigata Wagner Yevgeny Prigozhin

- Advertisement -

AgenPress. Yevgeny Prigozhin, 62 anni, è stato per decenni conosciuto come “lo chef di Putin” a causa dei contratti di ristorazione del Cremlino alla sua azienda. Non è chiaro quanto siano amichevoli i rapporti tra lui e il presidente russo Vladimir Putin, ma entrambi sono nati e cresciuti a San Pietroburgo.

Dopo aver scontato una lunga pena detentiva negli anni ’80, Prigozhin iniziò a vendere hot dog nella sua città natale. Presto iniziò ad avere una partecipata in una catena di supermercati, ma alla fine aprì la sua società di ristorazione e catering.

Il suo ristorante si guadagnò una reputazione per la sua cucina raffinata e presto ospitò gli oligarghi della città, tra cui l’allora vicesindaco Vladimir Putin.

Da lì, la società di catering di Prigozhin ha iniziato a vincere contratti di fornitura governativi, portando le sue quotazioni a un livello molto più elevato.

Prigozhin ha ammesso lo scorso settembre di aver fondato il gruppo militare privato nel 2014, anno in cui la Russia ha annesso la Crimea all’Ucraina. È stata la sua prima conferma pubblica dopo averlo precedentemente negato. Il Gruppo Wagner ha combattuto in Libia, Siria, Repubblica Centrafricana e Mali.

Il gruppo ha anche fornito supporto ai separatisti sostenuti dalla Russia che nel 2014 hanno sequestrato una parte della regione orientale del Donbass in Ucraina.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno imposto sanzioni a Prigozhin per il suo ruolo nella brigata Wagner. Lo accusano anche di aver finanziato una società di troll nota come Internet Research Agency che secondo Washington ha cercato di influenzare le elezioni statunitensi.