Cerreto (FdI), attacco Senato schiaffo alla cultura e all’ambiente

AgenPress. L’ennesimo atto vandalico da parte di finti ambientalisti offendono non solo la cultura ma danneggiano l’ambiente e ciò che loro contrastano. L’aver imbrattato il perimetro esterno del Senato è un gesto vandalico che si commenta da solo.

La mancanza di rispetto della nostra cultura è la cifra di coloro che compiono tali gesti. Per fortuna gli italiani sanno fare le scelte giuste e prendere distanza da queste persone che saranno più isolate.

Non c’è posto per la demenzialita è non è così che si difendono le cause ambientali, la provocazione è fine a se stessa e tali gesti saranno puniti. Il rispetto verso gli altri è alla base di una educazione che evidentemente non esiste.

Lo dichiara l’on. Marco Cerreto. capogruppo XIII Commissione Agricoltura.