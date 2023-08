Centinaia di migranti etiopi uccisi da guardie saudite. Preoccupazione Onu e Usa, rapporto di Human Rights Watch “inquietante”

- Advertisement -

AgenPress – Il rapporto di Human Rights Watch che accusa le guardie di frontiera saudite di aver ucciso “centinaia” di migranti etiopi è “molto inquietante”, ha detto il portavoce del Palazzo di Vetro Stephane Dujarric, osservando tuttavia che è difficile “confermare” queste accuse. Il rapporto fa “accuse molto gravi. So che il nostro ufficio per i diritti umani è a conoscenza della situazione e ha avuto contatti ma è molto difficile per loro confermare la situazione alla frontiera”, ha aggiunto, sottolineando che in generale “impedire la migrazione con la canna di un fucile è intollerabile”.

L’organizzazione ha affermato di aver intervistato 42 migranti etiopi e richiedenti asilo e di aver analizzato oltre 350 video e fotografie pubblicate sui social media, oltre a immagini satellitari. Insieme, HRW ha affermato di aver mostrato prove di morti e feriti lungo il percorso dei migranti, nei campi e nelle strutture mediche, nonché nei luoghi di sepoltura e “in espansione delle infrastrutture di sicurezza del confine saudita”.

Per decenni, i migranti etiopi e i richiedenti asilo hanno tentato di attraversare la “Rotta Orientale”, un pericoloso viaggio dal Corno d’Africa, attraverso il Golfo di Aden, allo Yemen e infine all’Arabia Saudita, ha affermato HRW.

Anche gli Usa hanno espresso preoccupazione per un rapporto di Human Rights Watch. “Abbiamo sollevato le nostre preoccupazioni su queste accuse con il governo saudita”, ha detto un portavoce del Dipartimento di Stato.

“Esortiamo le autorità saudite a intraprendere un’indagine approfondita e trasparente e anche a rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale”, ha aggiunto, precisando che le guardie di frontiera terrestre implicate nel rapporto non hanno ricevuto alcun finanziamento o addestramento del governo degli Stati Uniti.