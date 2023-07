Cecchetti (Lega): “Bene Regione Lombardia, non alza le tasse e destina altri 373 Mln per la nostra Sanità”

- Advertisement -

AgenPress. “Complimenti alla Regione Lombardia per il via libera da parte del Consiglio regionale, della manovra di assestamento 2023-2025, che, mantenendo invariata la pressione fiscale, senza alcun aumento di tasse, riesce comunque a destinare ulteriori nuove risorse per 100 milioni di euro per l’edilizia sanitaria e incrementa le risorse destinate al fondo sanitario per 263 milioni.

Senza dimenticare lo stanziamento di 606 milioni per la realizzazione per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano Lombardo. Complimenti alla Regione Lombardia, e a tutta la giunta guidata dal governatore Attilio Fontana per questi risultati.”

Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, segretario d’aula alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.