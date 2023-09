Ceccardi (Lega), orribile predicazione imam inglese su come lapidare le donne potrebbe replicarsi in Italia

- Advertisement -

AgenPress. “L’islamizzazione dell’Europa provocata dalle politiche immigrazioniste dell’Unione Europea, magari foraggiate da certi finanziamenti opachi, va assolutamente fermata.

L’orribile predicazione contro le donne di questo imam in Inghilterra potrebbe presto replicarsi anche in Italia come in altri Paesi della Comunità europea. O magari sta già accadendo.

Non dobbiamo sottovalutare questo pericolo. Certi individui non vanno accolti, perché non vogliono affatto integrarsi: vogliono sostituire la nostra cultura e la nostra civiltà con il loro oscurantismo radicale”.

Così l’europarlamentare della Lega/gruppo ID Susanna Ceccardi sulle parole pronunciate da Zakaullah Saleem, imam della Green Lane Mosque di Birmingham, in Inghilterra, su “come lapidare una donna adultera in modo corretto”, di cui stanno circolando video sul web.