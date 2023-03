Cdm Cutro: Giuseppe Conte: “La Presidente Meloni offusca l’immagine del nostro Paese”

Ha annunciato una caccia per decreto agli scafisti “per tutto il globo terracqueo” (proprio così) quando a largo di Cutro non siamo riusciti nemmeno a raggiungere una barca che a bordo aveva scafisti e a salvare 72 persone.

Non ci ha spiegato ancora il perché di quanto accaduto, ha confuso la dinamica degli eventi, non è neppure sembrata informata sul fatto che la Guardia di Finanza sia uscita in mare prima del naufragio e non dopo come ha detto in conferenza stampa.