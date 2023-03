Cdm Cutro, Fratoianni: “Bene hanno fatto i cittadini calabresi oggi a lanciare peluche”

AgenPress . Gli oltre 70 morti di Cutro (come i naufraghi precedenti) sono l’effetto di una ideologia malata, secondo cui l’arrivo di persone sulle coste sia una questione che ha a che fare con la sicurezza nazionale.

In questa ideologia c’è tutta l’ipocrisia di una classe politica che in nome della sicurezza degli italiani, esibisce da anni il volto di poveri cristi che arrivano da lontano, come nemico pubblico.