Cavarzese. In fiamme la Bottecchia, storica azienda produttrice di biciclette da corsa, mtb e eBikes

AgenPress – Un ampio incendio si è sviluppato nel pomeriggio all’interno della Bottecchia Cicli di Cavarzere, nel Veneziano, una delle più grosse aziende italiane produttrice di bici da corsa, mtb e eBikes. Le fiamme si scorgono a molti chilometri di distanza, Sul posto si stanno recando le squadre dei vigili del fuoco provenienti da Cavarzere, Adria, Rovigo, Piove di Sacco e Mestre. I danni sembrano particolarmente ingenti.

Al momento, riferiscono i vigili del fuoco, non risultano vi siano persone coinvolte. La fabbrica si estende su un’area di circa 6.000 metri quadrati. Oltre che dai distaccamenti delle città più vicine (Padova, Piove di Sacco, Rovigo) altri pompieri stanno confluendo sul luogo dell’incendio da altri comandi del Veneto. Il sindaco di Cavarzere ha invitato i cittadini a tenere chiuse finestre e porte.

La prestigiosa fabbrica di biciclette Bottecchia si trova in via dell’Artigianato. Il sindaco Pierfrancesco Munari ha invitato i cittadini “a chiudere le finestre e a evitare di avvicinarsi al rogo”. Il primo cittadino ha firmato un’ordinanza di chiusura della strada: “Invito i curiosi presenti in loco ad allontanarsi immediatamente”. Alta la colonna di fumo che si vede anche a chilometri di distanza; udibili, secondo alcuni testimoni, anche degli scoppi provenire dalla fabbrica. Sul posto forze dell’ordine e ambulanze.