Sarà possibile visitare la mostra dall’11 al 17 agosto 2023 dalle ore 10.00 alle ore 21.00

I quadri dell’Artista, sono in vendita ed il ricavato andrà in beneficienza ad una Associazione Ucraina per la didattica

AgenPress. Presso il Comune di Castel Gandolfo, inaugurazione della mostra personale dell’artista Ucraina IRYNA ZYZA, con: “Paesaggi di Pace”.

Attraverso i suoi viaggi nel mondo, riporta sulla tela, le sue emozioni , impressioni e stati d’animo, esprimendo la sua sensibilità attraverso il linguaggio dell’Arte.

Ha preso la parola il Dott. Ettore Pompili, Presidente onorario dell’Associazione Nuovi Castelli Romani APS, per ringraziare il Sindaco Alberto De Angelis, la Pittrice Iryna Zyza e il filosofo Prof. Carmelo Pandolfi, Ordinario dell’università Regina Apostolorum ed i presenti numerosi in sala. Ha proposto all’Ambasciatrice Ucraina presente, una mostra della pittrice anche in Ambasciata Italiana.

Il Sindaco ha voluto ribadire il sostegno e la solidarietà ai bambini ucraini con la conferma di una pace tempestiva per questo popolo così martoriato.

Ha preso la parola l’artista Iryna Zyza, ringraziando le Autorità per la loro vicinanza e esprimendo la vittoria per l’Ucraina ed un saluto con “Viva l’Italia”.