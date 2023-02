Caso Donzelli, Ascari (M5S): “Il silenzio di Giorgia Meloni è molto grave”

- Advertisement -

AgenPress. “La vicenda Cospito sta creando semplicemente confusione nella cittadinanza. Il detenuto è in regime di 41 bis a seguito di una decisione della magistratura su cui non si può mettere parola, ma sono state rivelata in un Aula parlamentare intercettazioni tra questo detenuto e boss mafiosi della Camorra e della Ndrangheta, in cui si incentivava ad abbattere il regime di 41bis.

Il silenzio di Giorgia Meloni è molto grave, nella situazione in cui Donzelli, deputato e vicepresidente del Copasir, usa in Aula delle intercettazioni che erano all’interno di relazione secretate da parte del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e sono state rese pubbliche e date in pasto ai cittadini.

È un fatto gravissimo”, così Stefania Ascari, deputata M5S, intervenuta al Tg Plus di Cusano Italia Tv condotto da Aurora Vena.