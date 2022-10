Casini. Meloni cauta. Problemi del paese richiedono compostezza e serietà. Dovrà affrontare sfide inedite

AgenPress – La partenza di Giorgia Meloni “sembra caratterizzarsi all’ insegna della cautela. Secondo me fa bene, perché i problemi del Paese sono così drammatici che richiedono compostezza e serietà. Serve un clima di rispetto reciproco. Ognuno deve fare la sua parte. Chi ha vinto è chiamato legittimamente a governare e deve tenere presente che la nostra democrazia vive su una pluralità di poteri. Ad esempio, penso sia molto importante collaborare con Regioni e Comuni. Non si governa contro una parte del Paese”.

Lo dice in un’intervista a Il Messaggero Pier Ferdinando Casini, che torna al Senato eletto come indipendente nel Pd.

Il nuovo Parlamento dovrà affrontare “sfide inedite, anche di carattere istituzionale. La riduzione del numero dei parlamentari, 200 senatori e 400 deputati, speriamo che non incida in negativo nella operatività delle Camere”. Per quanto riguarda poi l’aspetto politico, “mi sembra che sia emersa una maggioranza chiara e con numeri ampi. Bisognerà capire se, in termini di coesione interna e di chiarezza programmatica, riuscirà a dimostrare la propria autosufficienza. I numeri ci sono, sarà la politica a darci il verdetto”.