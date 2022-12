Casamicciola. Renzi accusa il “condono” Conte, la sua responsabilità è grande come una casa. L’abusivismo uccide

- Advertisement -

AgenPress – “Non è sciacallaggio richiamare ciascuno alle proprie responsabilità è politica. Non ci venite a dire che siamo tutti uguali su questo terreno. Chi dice che è da sciacalli sostenere che chi volle quel condono ha fatto male a Ischia e alla politica: bene dateci pure degli sciacalli, noi diciamo che c’è una responsabilità grande come una casa di Giuseppe Conte, del governo Conte uno”.

Così il leader di Italia viva Matteo Renzi in Aula al Senato dopo l’intervento del ministro Musumeci sulla tragedia di Ischia.

“L’abusivismo uccide, urlavamo quattro anni fa e ci dicevate che era un ambientalismo da salotto. L’abusivismo uccide, replichiamo oggi, e se avete sbagliato quattro anni fa non arrampicatevi sugli specchi, chiedete scusa e ripartite, anziché continuare a fare quello che avete fatto in queste ore, cari amici dei Cinque stelle”, ha aggiunto.

“Quattro anni fa quest’aula ha discusso del condono e dell’abusivismo edilizio a Ischia. Quel provvedimento di legge è portato dal governo guidato da Giuseppe Conte, vicepremier Luigi di Maio, vicepremier Matteo Salvini, aveva un articolo 25 che si chiamava ‘procedure di condono’ che non c’entrava niente col decreto legge Genova. Non si volle togliere quel riferimento al condono di Ischia e oggi c’è chi dice che quello non è un condono”.